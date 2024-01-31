"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يناقش عدداً من الموضوعات ويتخذ القرارات والتوصيات اللازمة

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.





التطورات الاقتصادية المحلية والدولية اضافة اعلان



القرارات والتوصيات اللازمة



واستعرض المجلس - خلال الاجتماع - عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، الذي تضمن تحليلاً مفصلاً لأحدث مستجدات المؤشرات الاقتصادية وتقييماً لأبرز التوقعات والتحديات التي قد يواجهها الاقتصاد الدولي.كما اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الرابع من عام 2023م، وقد تضمن تفصيلاً لمتابعة مخرجات المجلس واللجان التابعة له، وحالة المعاملات، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز، حيث حققت الجهات الممثلة في المجلس ارتفاعًا ملحوظاً في مؤشرات الأداء بنسبة تتجاوز الـ 98%.وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.