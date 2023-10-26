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استقرار أسعار النفط مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط

استقرار أسعار النفط
استقرار أسعار النفط
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شهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا، اليوم الخميس، إذ تحاول السوق موازنة عوامل متباينة مع متابعة التوترات في الشرق الأوسط بينما تستوعب زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 90.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 85.36 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط نحو 2% عند التسوية يوم الأربعاء مدفوعة بالمخاوف المستمرة بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

لكن الأسعار افتقرت إلى اتجاه واضح يوم الخميس إذ نظر المستثمرون إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على أنه مؤشر على ضعف السحب والطلب.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، متجاوزة زيادة قدرها 240 ألف برميل توقعها محللون في استطلاع لرويترز.

التوترات في الشرق الأوسط

وأوضح محللون في سيتي يوم الخميس أن "الأسواق لا تزال متقلبة مع المد والجزر في التوترات بالشرق الأوسط، لكن الأساسيات المهمة أضعف موسميًا من المتوقع مع ضعف الطلب على المنتجات في الولايات المتحدة بشكل يثير الدهشة".
ومن المتوقع أن يواصل المستثمرون مراقبة التطورات في الشرق الأوسط وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إلى اضطراب أسواق النفط والإمدادات.
وفي الوقت نفسه، استمرت المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي في التأثير على آفاق الطلب على النفط إذ شهدت بيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو تراجعًا مفاجئًا هذا الشهر.

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