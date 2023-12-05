الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

متحدثون من 110 دول.. انطلاق القمة العالمية لقادة العقار في الرياض

قمة العالمية لقادة العقار
البنك الإسلامي للتنمية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العالمية لقادة العقار التي تستضيفها الرياض، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل.اضافة اعلان

محدثون يمثلون 110 دول في القمة

وتشهد القمة حضورا مميزا من شخصيات عقارية بارزة وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.

التعاون بين قادة صناعة العقار حول العالم

وتأتي القمة العالمية لقادة العقار كحدث سنوي ينظمه الاتحاد الدولي للعقارات بهدف تعزيز التواصل بين قادة الصناعة والخبراء من جميع أنحاء العالم.
وفازت المملكة باستضافتها في دورتها 42 والتي تسعى من خلالها لمناقشة آخر ما وصل في صناعة العقار من حيث التشريعات والتنظيمات على المستويين المحلي والدولي إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة.

دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية

 وتسعى المملكة أيضًا إلى مناقشة دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والمستقبل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي .
كما سيحظى فريق الاتحاد الدولي وضيوف القمة بزيارات لأبرز المشاريع العقارية بالمملكة .

 

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

هدف
11:54 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

"الموارد البشرية" يعتمد مليار ريال لدعم 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة

أسعار العملات الريال
10:17 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. اليورو يتراجع ويُسجل 4.6 ريال

أسعار الذهب5
9:57 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

بعد موجة المكاسب.. الذهب يخسر 6 ريالات اليوم.. وعيار 24 يسجل 245 ريالًا

قروض شراء السيارات
6:47 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

5 % انخفاض قروض شراء السيارات في المملكة

اقرأ أيضا

بعد موجة من الارتفاعات.. انخفاض مؤشر البورصة 26.63 نقطة

وزير الطاقة: المملكة تهدف إلى أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر عالميًا

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة في "روكو فورتي" العالمية

أسعار العملات اليوم الاثنين.. الإسترليني يسجل 4.76 ريال

استمرار مكاسب الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 21 يسجل 220 ريالًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

قمة العقار 9:39 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بعد الإعلان عن استضافة الرياض لها..10 معلومات تهمك عن القمة العالمية لقادة العقار

صفقات عقارية - صفقة - العقار 6:59 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

بقيمة 904 ملايين ريال.. تسجيل 908 صفقة عقارية في يوم واحد

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للعقار
4:57 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

"هيئة العقار" تُعلن عن 48 حياً مستفيداً من السجل في 3 مناطق

أسعار الأسهم
4:57 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

استمرار مكاسب مؤشر البورصة.. يغلق مرتفعًا 41.54

كوب28
4:17 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

في إطار "كوب28".. 50 شركة نفطية عالمية تتعهد بهذه الخطوة

القطاع العقاري
12:30 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

القطاع العقاري يتراجع 16.5% في نوفمبر.. ويضغط على قطاعات أخرى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ولي العهد
11:16 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

ولي العهد يغادر إلى الدوحة لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

مدرستي
11:12 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة استعادة حسابٍ في منصة مدرستي 1445

بنك التنمية الاجتماعية
10:03 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على تمويل نقدي بقيمة 120 ألف ريال من بنك التنمية

ثغ555
9:54 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

توضيح من "الصحة" حول رسوم علاج الأسنان بالمستشفيات الحكومية

أهم 10
9:31 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر وسر التلاعب في قطع غيار السيارات

وظائف فرص شاغرة
9:02 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. 700 وظيفة بخبرة وبدون في مختلف مناطق المملكة