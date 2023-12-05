متحدثون من 110 دول.. انطلاق القمة العالمية لقادة العقار في الرياض

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انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العالمية لقادة العقار التي تستضيفها الرياض، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل. اضافة اعلان





محدثون يمثلون 110 دول في القمة



التعاون بين قادة صناعة العقار حول العالم



دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية



وتشهد القمة حضورا مميزا من شخصيات عقارية بارزة وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.وتأتي القمة العالمية لقادة العقار كحدث سنوي ينظمه الاتحاد الدولي للعقارات بهدف تعزيز التواصل بين قادة الصناعة والخبراء من جميع أنحاء العالم.وفازت المملكة باستضافتها في دورتها 42 والتي تسعى من خلالها لمناقشة آخر ما وصل في صناعة العقار من حيث التشريعات والتنظيمات على المستويين المحلي والدولي إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة.وتسعى المملكة أيضًا إلى مناقشة دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والمستقبل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي .كما سيحظى فريق الاتحاد الدولي وضيوف القمة بزيارات لأبرز المشاريع العقارية بالمملكة .

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