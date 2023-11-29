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بعد الإعلان عن استضافة الرياض لها..10 معلومات تهمك عن القمة العالمية لقادة العقار

قمة العقار
القمة العالمية لقادة العقار GLS2023 تعقد في ديسمبر
أ أ
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تستضيف الرياض، القمة العالمية لقادة العقار (GLS2023) خلال الفترة 4 - 7 ديسمبر القادم، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور ومشاركة شخصيات عقارية بارزة وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.اضافة اعلان
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة العقارية، عبدالله بن سعود الحماد، إن القمة ستكون منصة مهمة لمشاركة تجربة المملكة في القطاع العقاري وإبراز إنجازاتها، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج، أن القمة العالمية لقادة العقار تشهد جلسات حوارية متخصصة ولقاءات متعددة في مجالات التسويق والابتكار والقيادة والإدارة العقارية.

القمة العالمية لقادة العقار

وفيما يلي أهم المعلومات القمة العالمية لقادة العقار:
1 - تستقطب القمة، عددًا كبيرًا من قادة العقارات والمطورين والمستثمرين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد العالمي للعقارات FIABCI والمتحدثين الرئيسيين من أكثر من 110 دولة. 
2 - تتناول القمة التحديات في صناعة العقار إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر مناقشة أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والذكاء الاصطناعي، كما تم التنسيق مع جهات حكومية والخاصة لتنظيم عدة زيارات لضيوف القمة لأبرز المشاريع العقارية في المملكة.
3 - تأتي استضافة المملكة للقمة العالمية بعد اجتماع الاتحاد العقاري العالمي في مدينة كان الفرنسية، الذي عقد خلال الفترة ما بين 14 مارس إلى 17.
4 - تعتبر القمة أكبر تجمع سنوي في الصناعة، والذي يضم رواد العقارات والرؤساء التنفيذيين لشركات عقارية مهمة من جميع أنحاء العالم لعرض خبراتهم في تطوير القطاع العقاري. 
5 - في حضور نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد العقاري الدولي، ستكون القمة أيضًا فرصة لتسليط الضوء على الدور الرائد للمملكة في قطاع العقارات في ضوء رؤية المملكة 2030 وما حققته من نجاحات حتى الآن، والتي تعزز أهداف الرؤية. 
6 - تعقد القمة العديد من الجلسات وورش العمل والاجتماعات والمحاضرات التي تهدف إلى التعامل مع تحديات الصناعة العقارية وفرص الاستثمار المتاحة، ودور قادة الصناعة في خلق أفكار ثورية من خلال مناقشة أفضل الممارسات العالمية وأساليبها. وآلية تطبيقها في المنطقة. ومن المتوقع أيضًا خلال القمة زيارة أبرز المشاريع العقارية الكبرى في المملكة العربية السعودية.
7 - توفر القمة فرصة للحاضرين لاستكشاف أحدث الاتجاهات العقارية والتطورات وفرص الاستثمار، من خلال عرض أحدث التقنيات والمنتجات لمساعدتهم على تحسين عملياتهم التجارية وتقديم خدمات أفضل للعملاء.
8 - بالإضافة إلى توفير منصة للتعلم والتطوير المهني، تلعب القمة أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز التنمية المجتمعية. وتركز على التنمية المستدامة، وتؤكد القمة من خلال مناقشاتها أهمية بناء مجتمعات مستدامة، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
9 - الاتحاد العالمي للعقارات، يعد أكبر كيان عالمي في مجال منظومة العقار، وقد تم تأسيسه في عام 1951 في فرنسا، ويبلغ عدد أعضائه مليوًنا و500 ألف عضو، من 70 دولة، حول العالم.
10 - يتبنى الاتحاد منظومة شمولية تُعنى بالتكامل الشامل ما بين الاقتصادي والاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، ويعود بالمنفعة على كل المجتمعات التي يعمل الاتحاد على تنفيذ خططه فيها.
كما يعمل الاتحاد على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري، وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع مثل تكنولوجيا العقار والفنتكوالبروبتك.

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