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بقيمة 904 ملايين ريال.. تسجيل 908 صفقة عقارية في يوم واحد

صفقات عقارية - صفقة - العقار
هيئة العقار
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سجلت اليوم الإثنين نحو 908 صفقة عقارية بقيمة 904 ملايين ريال بالقطاع السكني، في عدة أحياء بالمملكة.

الأحياء الأكثر تداولا 



وفي الرياض تم تسجل 317 صفقة عقارية بقيمة 488 مليون ريال، وجاء حي البدر في الرياض كأكثر الأحياء تداولا.

سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية انخفاضًا بنسبة 7.6 في المئة، متأثرًا بتراجع جميع القطاعات الرئيسة للسوق، وبصورة أكبر لدى القطاع السكني، المتأثر سلبيًا من استمرار ارتفاع معدل الفائدة ووصوله إلى أعلى مستوياته.

استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية:

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وقد أفضى تراجع النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي إلى استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 6.0 مليار ريال، وتراجع إجمالي عدد صفقات العقارية بنسبة 5.1 في المئة، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند 5.0 آلاف صفقة عقارية.
وسجل التضخم ارتفاعًا شهريًا بنحو 0.13 في المئة كأعلى معدل ارتفاع شهري منذ يونيو الماضي من هذا العام، ولا يزال التضخم متأثرًا بالارتفاع الممتد لمؤشر إيجارات السكن الفعلية طوال 20 شهرًا مضى.

تراجع التضخم إلى 1.6%:

 

وأظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية أكتوبر الماضي، تراجع معدل التضخم إلى 1.6 في المئة للشهر الخامس على التوالي، مقارنة بمستواه خلال الشهر الأسبق البالغ 1.7 في المئة.
رغم تباطؤ ارتفاعه سنويًا إلى 9.3 في المئة، نظرًا لارتفاع وزنه النسبي في معادلة احتساب التغير في الأسعار (التضخم)، التي تناهز 21 في المئة.

التضخم بحسب المدن الأعلى ارتفاعًا:

 

وبالنظر إلى التضخم بحسب المدن الأعلى ارتفاعا، فقد جاءت مدينة جدة في المرتبة الأولى بمعدل 3.7 في المئة، متأثرة بارتفاع تكلفة الإيجارات الفعلية فيها بمعدل 16.7 في المئة.
تلاها في المرتبة الثانية مدينة بريدة بمعدل 3.7 في المئة، ثم مدينة أبها في المرتبة الثالثة بمعدل 2.9 في المئة، وفي المرتبة الرابعة مدينة الرياض بمعدل 2.2 في المئة.

الارتفاع القياسي للإيجار المدفوع للسكن
وقد وقف خلف ارتفاع معدلات التضخم في تلك المدن بأعلى من معدل التضخم للمملكة، الارتفاع القياسي للإيجار المدفوع للسكن فيها مقارنة ببقية المدن الأخرى، التي سجل عديد منها تراجعًا في معدل التضخم.
وسجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن تباطؤًا في نموه السنوي ضمن وتيرة ارتفاعه الممتدة لـ20 شهرًا على التوالي، حيث تراجع نموه إلى 9.3 في المئة بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق بنسبة 9.8 في المئة.

تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعًا:

 

وعلى مستوى الإيجارات المدفوعة للسكن وفقًا لنوع العقار المستأجر، فقد جاءت تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعًا بمعدل سنوي وصل إلى 14.9 في المئة، تلاه في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 11.7 في المئة.
ثم تكلفة إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.7 في المئة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.1 في المئة.


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