لأول مرة.. عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص يصل إلى مليونين و800 ألف (فيديو)

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قال المختص في الموارد البشرية، عبد العزيز المبارك، إن عدد العاملين في القطاع الخاص بلغ مليونين و800 ألف عامل لأول مرة.

واعتبر في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أن هذا يدل على تغير المفهوم والثقافة السائدة، فقد كان في السابق لا يوجد إقبال على شغل وظائف القطاع الخاص، ويفضل أن يعمل في وظيفة حكومية.

ورأى أن الإقبال على العمل بالقطاع الخاص يعكس التفهم لكونه القطاع المكمل للقطاع الحكومي، وبخاصة مع توفير ضمان للحقوق للموظف والمنظمة بشكل متساو في القطاع، بفضل المبادرات من وزارة الموارد البشرية وشقيقاتها من الوزارات الأخرى.







المختص في الموارد البشرية عبد العزيز المبارك: لأول مرة يصل عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 3 ملايين عامل pic.twitter.com/Hzp5mcFtzU #الإخبارية فيديو | معدلات البطالة تقترب من تحقيق مستهدفات 2030..المختص في الموارد البشرية عبد العزيز المبارك: لأول مرة يصل عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 3 ملايين عامل #نشرة_النهار March 28, 2024

أكثر من 11 مليون عامل في القطاع الخاص خلال يناير



عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص خلال يناير



وأظهر تقرير للمرصد الوطني للعمل (NLO) تسجيل إجمالي العاملين في القطاع الخاص رقمًا تاريخيًا، حيث بلغ عددهم ما يقارب 11.054 مليون عامل في القطاع الخاص خلال شهر يناير.ويعود ذلك إلى العديد من عوامل النمو التي أسهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي، أبرزها مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر يناير 2.327 مليون مواطن.وبلغ عدد المواطنين الذكور نحو 1.375 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات 952.4 ألف مواطنة.في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.72 مليون مقيم أجنبي، منهم 8.386 مليون مقيم، و339.79 ألف مقيمة فقط.واستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر يناير، حيث انضم 32.447 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.