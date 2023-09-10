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وزير الطاقة: اقتصاد المملكة تقدم للمركز الـ 16 داخل مجموعة الـ 20

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة: اقتصاد المملكة تقدم للمركز الـ 16 داخل مجموعة الـ 20
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أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن المملكة عضو فاعل في الكثير من المنظمات والمبادرات الدولية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي حقق تقدمًا كبيرًا في إطار مجموعة العشرين.اضافة اعلان
وقال وزير الطاقة: «المملكة عضو فاعل في الكثير من المنظمات والمبادرات الدولية، والمملكة ترى أهمية أن تكون دول مجموعة العشرين منفتحة على جميع المناهج والحلول المختلفة التي تدفع باتجاه تحوّل عادل ومنتظم للطاقة».


اقتصاد المملكة حقق تقدما في إطار مجموعة الـ 20

وأضاف: «الاقتصاد السعودي حقق تقدماً كبيراً في إطار مجموعة العشرين (G20)، وتقدم ترتيبها من 18 إلى 16 من حيث الناتج الإجمالي المحلي».
مشيرًا إلى أن «تقدم الاقتصاد السعودي يؤكّد أن التنمية في المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفها في أن يُصبح من بين أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030».
وتابع: «موضوعات الوصول إلى الطاقة والوقود النظيف تأتي في إطار شعار الانعقاد الثامن عشر لمجموعة العشرين بالهند».


أهمية تعزيز الجهود للقضاء على فقر الطاقة

وواصل: «المملكة ترى أهمية تعزيز جهود مجموعة العشرين للقضاء على "فقر الطاقة" وتيسير الوصول إلى الطاقة وأنظمة الطهو النظيفة».
مضيفًا: «المملكة طرحت وتبنت أثناء رئاستها مجموعة العشرين في عام (2020م) نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي اعتمده قادة المجموعة في اجتماعاتهم».


مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

وأتم وزير الطاقة: «ضمن جهود المملكة في إطار تحولات الطاقة ومواجهة التغير المناخي وتعزيز جودة الحياة إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر".
وقال: "المملكة تُشارك العالم ومجموعة العشرين الاهتمام في تطوير السبل والسياسات لمواجهة آثار التغير المناخي، وتقليل آثاره السلبية في الإنسان والتجمعات السكانية والمبادرات الدولية".

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