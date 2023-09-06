النقد الدولي: انخفاض البطالة في المملكة إلى أدنى مستوى تاريخي لها

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أشاد صندوق النقد الدولي بتراجع معدلات البطالة في المملكة إلى ادنى مستوى تاريخي لها، حيث انخفضت إلى 8%.

جاء ذلك في أحدث تقرير صدر اليوم عن صندوق النقد الدولي أثنى فيه على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. اضافة اعلان





المملكة أسرع اقتصاديات مجموعة العشرين





جهود الممكلة في احتواء التضخم





دفع برامج التنوع الاقتصادي



وأشار إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%.ونوّه ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيا وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017م)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030.ورحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني.كما أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات.وقال ان متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بلغ 2.5% في عام 2022م، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4%، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو 2023م.وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.وتوقع أن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023م، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص.مشيرا إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي.