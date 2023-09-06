الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

النقد الدولي: انخفاض البطالة في المملكة إلى أدنى مستوى تاريخي لها

صندوق النقد5
انخفاض البطالة في المملكة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أشاد صندوق النقد الدولي بتراجع معدلات البطالة في المملكة إلى ادنى مستوى تاريخي لها، حيث انخفضت إلى 8%.
جاء ذلك في أحدث تقرير صدر اليوم عن صندوق النقد الدولي أثنى فيه على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.اضافة اعلان


المملكة أسرع اقتصاديات مجموعة العشرين

وأشار إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%.
ونوّه ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيا وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017م)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030.
ورحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني.


جهود الممكلة في احتواء التضخم

كما أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات.
وقال ان متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بلغ 2.5% في عام 2022م، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4%، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو 2023م.


دفع برامج التنوع الاقتصادي

وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتوقع أن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023م، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص.
مشيرا إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

اقرأ أيضا

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

IMG-20230906-WA0011
7:46 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

انخفاض مبيعات شركات الأسمنت إلى 4 ملايين طن

Screenshot_2023-09-06-17-32-52-91_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
5:49 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

مختص في الطاقة يكشف عن علاقة غير صحية بين الطلب والأسعار

اسعار الاسهم
4:57 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

تراجع مؤشرة الأسهم 113 نقطة بعد تداولات بقيمة 6 مليارات ريال

اقرأ أيضا

وزير المالية:: اقتصاد المملكة نجح في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية

"النقل" 4 آلاف ريال غرامة رفض رحلة الأجرة بعد قبولها

صندوق النقد الدولي يُشيد بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة

"هيئة العقار": إجمالي العقود الموثَّقة في "إيجار" تجاوزت الـ 7 ملايين

"إنفاذ": أكثر من 4.5 مليارات ريال حقوق تم استيفاؤها خلال 6 أشهر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

صندوق النقد 3:41 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

صندوق النقد الدولي يُشيد بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة

اقرأ أيضا

العمال
10:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

دعم الماشريع الصغيرة
10:08 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خطوات دعم مشروعك الناشيء وتوفير التمويل له

اسعار العملات1
9:43 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. اليورو يسجل 4.03 ريال

اسعار الذهب
9:36 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 214 ريالاً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

منصة مساند
1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة
9:08 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة