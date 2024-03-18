صعود أسعار النفط بفعل توقعات انخفاض الإمدادات ومخاوف جيوسياسية

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صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو أربعة بالمئة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.





صعود أسعار النفط



تأثير المخاوف الجيوسياسية على أسعار النفط



مخاطر اجتياح رفح



وبحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ثلاثة سنتات إلى 85.37 دولار للبرميل.وارتفعت عقود إبريل نيسان لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عشرة سنتات إلى 81.14 دولار للبرميل.وكتب محللون من إيه.إن.زد في مذكرة "المخاوف الجيوسياسية لا تزال مرتفعة أيضًا"، في إشارة إلى حملة أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيرة على مصافي نفط روسية في مطلع الأسبوع.ويوم السبت تسبب أحد الهجمات في اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك في كاسنودار التي تعالج 8.5 مليون طن متري من النفط الخام سنويًا أو 170 ألف برميل يوميًا.وفي الشرق الأوسط، أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أنه سيمضي قدما في خطط التوغل في رفح في جنوب قطاع غزة حيث يأوي أكثر من مليون نازح، في تحد للضغوط من حلفاء دولة الاحتلال.وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن هذه الخطوة ستجعل السلام في المنطقة "صعبًا للغاية".