قرار بإلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن الحاجة

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قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، إلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 65 ) وتاريخ 13 / 4 / 1420هـ، وتعديلاته.
بشرى لحامل الإقامة
المميزةوقرر المجلس معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي
فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي.
زيادة
الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعيوأقر
المجلس زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار
الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر.
استمرار
دعم حساب المواطنوعدّ
المجلس، زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي،
واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة "ثلاثة"أشهر،
امتداداً لما توليه الدولة من الاهتمام والحرص على تخفيف الأعباء عن أبنائها
المواطنين والمواطنات، وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.