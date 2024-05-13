الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 13 مايو.. عيار 22 يُسجل 262 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 13 من مايو، حيث حافظت على استقرارها مرتفعة في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 286.11 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 262.27 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 250.35 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 214.59 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 166.90 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24          286.11 ريال
الذهب عيار 22          262.27 ريال
الذهب عيار  21          250.35 ريال
الذهب عيار  18           214.59 ريال    
الذهب عيار  14           166.90 ريال
الذهب عيار 12            143.06 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,898 ريال
أسعار جنيه الذهب      2,003 ريال
أسعار كيلو الذهب    286,111 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           286.11 ريال
الذهب عيار 22          262.27 ريال
الذهب عيار  21          250.35 ريال
الذهب عيار  18          214.59 ريال    
الذهب عيار  14          166.90 ريال
الذهب عيار 12           143.06 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,898 ريال
أسعار جنيه الذهب      2,003 ريال
أسعار كيلو الذهب   286,111 ريال

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