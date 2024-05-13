عاجل.. غرامة استيراد سيارة موديل 2018.. وهل مسموح استيرادها دون دفع الغرامة؟.. الزكاة يوضح

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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توضيحًا مهمًا بشأن استيراد السيارات دون دفع غرامة.

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "أرغب باستيراد سيارة موديل 2018 وكم الغرامة؟ وهل مسموح استيرادها دون دفع الغرامة؟".

وأجاب حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على منصة "إكس"، أنه يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة.





ضوابط استيراد المركبات للأفراد



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