عاجل.. غرامة استيراد سيارة موديل 2018.. وهل مسموح استيرادها دون دفع الغرامة؟.. الزكاة يوضح

أصدرت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توضيحًا مهمًا بشأن استيراد السيارات دون دفع غرامة.
جاء
ذلك ردًا على سؤال يقول: "أرغب باستيراد سيارة موديل 2018 وكم الغرامة؟ وهل مسموح استيرادها دون دفع الغرامة؟".
وأجاب
حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على منصة "إكس"، أنه يتم فرض الرسوم الجمركية
بنسبة 5% من قيمة المركبة.
ضوابط
استيراد المركبات للأفراد
وأوضح
أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم
الجمركية وأي رسوم أخرى، كما يمكن الدخول على الحاسبة التقديرية، والاطلاع على
ضوابط استيراد المركبات من خلال هذا الرابط (اضغط هنا
).
الدليل
الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة
وكانت
الهيئة دعت المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط
الخاص بمبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، المتاح
عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة
إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات
المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف
بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
الاستفادة من تمديد المبادرة
وحثت
الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها
والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول
المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال
أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X (@Zatca_Care)،
أو من خلال البريد الإلكتروني
،
أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة
.