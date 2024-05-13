الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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تراجع أسعار النفط وسط مؤشرات على ضعف الطلب وقوة الدولار

أسعار النفط
تراجع أسعار النفط
أ أ
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تكبدت أسعار النفط خسائر، خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة.
يأتي ذلك وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قوّضت آمال خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يبطئ النمو ويخفض ا-لطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي.اضافة اعلان

تحرك أسعار النفط

بحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2===6 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 82.53 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 78.03 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان بنحو دولار عند التسوية، الجمعة، عندما ناقش المسؤولون في البنك المركزي ما إذا كانت أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة.

ضعف الطلب وقوة الدولار

ويتوقع محللون أن يبقي المركزي الأمريكي سعر الفائدة عند المستويات الراهنة لفترة أطول، مما يدعم الدولار. ويزيد صعود الدولار تكلفة النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وقال محللون من إيه.إن.زد في مذكرة إن أسعار النفط انخفضت وسط مؤشرات على ضعف الطلب، إذ زادت مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأمريكية في الأسبوع الذي يسبق بداية موسم زيادة انتقالات في الولايات المتحدة.
ولا تزال السوق مدعومة بفعل توقعات بأن تواصل مجموعة أوبك+ تخفيضات إنتاج النفط في النصف الثاني من العام.

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