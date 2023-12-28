الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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غلق باب التقديم.. "هيئة العقار" تعلن نتيجة برنامج رخصة فال عبر رسائل نصية

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
أ أ
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أعلنتْ الهيئةُ العامة للعقار اليوم، عن انتهاء فترة طلبات الترشيح للقبول في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة فال للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية.اضافة اعلان
وبلغ عدد المتقدمين للحصول على الدورات أكثر من 450 متقدمًا ما بين أفراد ومنشآت.

إعلان نتيجة القبول في رخصة فال برسائل نصية

وأشارت الهيئة أنه سيتم إشعار المتقدمين بالقبول من عدمه عن طريق الرسائل النصية في موعد أقصاه 10 يناير 2024م.
وتقوم الهيئة بفرز الطلبات ومراجعات بيانات المتقدمين للتأكد من تطابقها مع المتطلبات للحصول على الرخصة كما سبق وأعلنت الهيئة.

شروط الحصول على رخصة الاستشارات العقارية

وأوضحت الهيئة أن متطلبات رخصة الاستشارات العقارية أنّ يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية –إدارة الأعمال) ونحوها.
وتشترط أيضا، خبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

برامج المعهد العقاري السعودي

يُذكر أنّ البرامج التدريبية قد تم إعدادها في المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات.
ويُغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال.

مدة برنامج الاستشارات العقارية

وتصل مدة البرنامج التدريبي إلى شهر ونصف (ستة أسابيع) مما يعكس الاهتمام في أهمية المخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين.
وتقدّم الدورات التدريبية في هذين المسارين حضوريًا في الرياض كل ربع سنة أربع مرات في العام ابتداءً من تاريخ 21 يناير القادم للربع الأول.

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