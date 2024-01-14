عاجل.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية.. غدًا الاثنين

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أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن البدء في حصر
التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في
"إيجار"، اعتبارًا من غد الاثنين 15 من يناير.
حصر دفع الإيجار السكني رقميًا من غد الاثنينوأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات
الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة.
وأكدت أنه لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
موعد التوقف التدريجي لإصدار سندات القبضوأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ اعتباراً من
هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية
الجديدة، حيث سيتم تسوية الدفعة بشكل آلي عند سدادها بأحد القنوات الرقمية، دون
الحاجة إلى إصدار سند القبض.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.
دفع الإيجار رقميًا في صالح المستفيدينوبينت الهيئة أنه يصب في صالح المستفيدين من
قطاع الإيجار العقاري، مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات
الرقمية، وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكّدت هيئة العقار على أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع.
مصير الدفعات الرقمية في إيجارونوهت بأن الدفعة الإيجارية تصل بعد دفعها
عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار
خلال 5 أيام عمل.
يُذكر أنّ "إيجار" قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.