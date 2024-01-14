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عاجل.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية.. غدًا الاثنين

دفع الايجار1
دفع الإيجار السكني رقميًا
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن البدء في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار"، اعتبارًا من غد الاثنين 15 من يناير.اضافة اعلان

حصر دفع الإيجار السكني رقميًا من غد الاثنين

وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة.
وأكدت أنه لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.


موعد التوقف التدريجي لإصدار سندات القبض

وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ اعتباراً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث سيتم تسوية الدفعة بشكل آلي عند سدادها بأحد القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.

دفع الإيجار رقميًا في صالح المستفيدين

وبينت الهيئة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية، وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكّدت هيئة العقار على أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع.


مصير الدفعات الرقمية في إيجار

ونوهت بأن الدفعة الإيجارية تصل بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
يُذكر أنّ "إيجار" قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.

مميزات الدفع الرقمي للإيجار السكني

وتعزز الدفع الرقمي التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.

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