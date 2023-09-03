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دراسة: كبار السن يتفوقون على الشباب في ريادة الأعمال

كنتاكي
كبار السن يتفوقون على الشباب في ريادة الإعمال
أ أ
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أظهرت نتائج دراسة حديثة أن أولئك الذين يبدأون أعمالهم في وقت لاحق من حياتهم (50 عاما وما فوق) هم أكثر عرضة لجلب ابتكارات جذرية إلى السوق من أصحاب الأعمال الشباب.
وقالت إن هذه المنتجات والخدمات الجديدة التي يقدمونها ذات فائدة كبيرة للاقتصاد، وهذا يعني أن مهارات وخبرات رواد الأعمال الأكبر سنا ذات قيمة عالية.
وأشارت الدراسة إلى نماذج مثل هارلاند سندرز  وجولي وينرايت، التي عملت رئيسة تنفيذية لما يقرب من عقدين في منتصف الخمسينيات من عمرها عندما أنشأت منصة RealReal للرفاهية المستعملة.


تجربة هارلاند سندرز 62 عاما

وهارلاند ساندرز يبلغ من العمر 62 عاما عندما بدأ سلسلة مطاعم «كنتاكي فرايد تشيكن».
وزبيرني ماركوس يبلغ من العمر 50 عاما عند افتتاح أول متجر لتحسين المنزل في هوم ديبوت، ولكن ما مدى شيوع إمكانات الابتكار هذه لدى رواد الأعمال الأكبر سنا؟
واستنادًا إلى بيانات 2900 من مؤسسي المشاريع الجديدة في ألمانيا في الفترة 2008 - 2017، وجد أنه مقابل كل 10

سنوات أخرى يزيد احتمال إدخال المؤسس حداثة في السوق بنسبة تصل إلى %30.

رواد الأعمال والتوجه نحو الابتكار


وبالتالي، فإن رواد الأعمال الذين بلغوا مرحلة متأخرة من حياتهم المهنية والذين يتمتعون بتوجه عالٍ نحو الابتكار وذوي الخبرة الإدارية هم أكثر عرضة بـ3 مرات لتقديم مستجدات للسوق أكثر من متوسط العينة.
وفيما يتعلق بالمبيعات، تعني 10 سنوات إضافية من العمر نحو 35000 يورو زيادة في المبيعات من الابتكارات سنويًا، وهو ما يزيد بنحو %26 على متوسط العينة.
ويستمر التأثير الإيجابي لسن المؤسس على المنتجات أو الخدمات الجديدة حتى تقاعدهم.

المؤسسون الشباب وعدد أكبر من الابتكارات


في المقابل، يقدم المؤسسون الشباب عددًا أكبر من الابتكارات بشكل عام، ولكن هذه الابتكارات أكثر شيوعًا
في الأعمال التجارية، وتركز على تحسين العمليات، وتقديم المنتجات لشركة معينة.
وقد تتضمن إنشاء برنامج جديد لخفض التكاليف، أو استخدام تقنية جديدة في تقليل وقت الإنتاج، أو إدخال ميزات جديدة لجعل المنتج أكثر سهولة في الاستخدام.
الأسباب الرئيسة لهذه النتائج هي أن المؤسسين الأكبر سنًا يميلون إلى الاستفادة من الخبرة الإدارية والثروة الشخصية عند بدء شركاتهم الخاصة.


المؤسسين الأكبر سنا وتطويرالمنتجات

ويجعل المؤسسين الأكبر سنا ناجحين في تطوير منتجات أو تقديم خدمات جديدة تعطل الأسواق.
ولكي تستفيد الدول من قدرة رواد الأعمال الأكبر سنا على تطوير ابتكارات جديدة حقًا، فإن ذلك يتطلب كسر الأسطورة القائلة إن ريادة الأعمال مخصصة للشباب فقط.

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