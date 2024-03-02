السبت، 21 شعبان 1445 ، 02 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توقيع اتفاقية لتمكين 2500 مواطن في قطاعي الطاقة والصناعة

تمكين 2500 مواطن في قطاعي الطاقة والصناعة
تمكين 2500 مواطن في قطاعي الطاقة والصناعة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 تمكينًا للكوادر الوطنية في القطاعات الواعدة في سوق العمل، وقع صندوق تنمية الموارد البشرية ومعهد الطاقة (المعهد التقني السعودي لخدمات البترول سابقاً)، مؤخرًا، اتفاقية لدعم تأهيل وتدريب 2500 مواطن ومواطنة في عدد من التخصصات النوعية في قطاعي الطاقة والصناعة.اضافة اعلان

تمكين 2500 مواطن في قطاعي الطاقة والصناعة

 وتبادل الصندوق والمعهد مذكرتي الاتفاقية خلال اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء الماضي بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان ، ونائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والرئيس التنفيذي للمعهد بسام بن أيوب البخاري.
 وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الصندوق والمعهد في إيجاد تعاون مشترك لتوطين المهن في قطاعي الطاقة والصناعة وإمداد القطاعين بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة؛ تماشياً مع توجهات سوق العمل في تحفيز توطين مثل هذا النوع من الأنشطة الواعدة؛ بما يعود بالنفع على تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة في مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل.

اقرأ أيضا

غرفة المدينة تطرح فرصاً استثمارية

وزير الاستثمار: 450 مستثمرًا دوليًا حصلوا على تراخيص لمقار إقليمية في المملكة

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 29 فبراير.. اليورو يُسجل 4 ريالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 29 فبراير.. عيار 21 يُسجل 214 ريالًا

29 فبراير يعطل ضخ الوقود في هذه الدولة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أرامكو 3:42 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

أرامكو توقع 40 اتفاقية شراء بقيمة 6 مليارات دولار

وزير الطاقة 7:45 ص الأحد، 25 فبراير 2024

بشرى سارة من وزير الطاقة بخصوص احتياطيات الغاز

عدادات الكهرباء 3:26 م السبت، 24 فبراير 2024

تعريفة جديدة للكهرباء تتعلق بالاستهلاك الكثيف.. كيف تستفيد منها؟

وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان 7:34 م الإثنين، 19 فبراير 2024

وزير الطاقة يلتقي وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية البريطانية