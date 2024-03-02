توقيع اتفاقية لتمكين 2500 مواطن في قطاعي الطاقة والصناعة

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تمكينًا للكوادر الوطنية في القطاعات الواعدة في سوق العمل، وقع صندوق تنمية الموارد البشرية ومعهد الطاقة (المعهد التقني السعودي لخدمات البترول سابقاً)، مؤخرًا، اتفاقية لدعم تأهيل وتدريب 2500 مواطن ومواطنة في عدد من التخصصات النوعية في قطاعي الطاقة والصناعة.





تمكين 2500 مواطن في قطاعي الطاقة والصناعة



وتبادل الصندوق والمعهد مذكرتي الاتفاقية خلال اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء الماضي بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان ، ونائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والرئيس التنفيذي للمعهد بسام بن أيوب البخاري.وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الصندوق والمعهد في إيجاد تعاون مشترك لتوطين المهن في قطاعي الطاقة والصناعة وإمداد القطاعين بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة؛ تماشياً مع توجهات سوق العمل في تحفيز توطين مثل هذا النوع من الأنشطة الواعدة؛ بما يعود بالنفع على تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة في مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل.