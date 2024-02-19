الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الطاقة يلتقي وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية البريطانية

وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة , في الرياض اليوم، معالي وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية البريطانية كلير كوتينيو.اضافة اعلان

وزير الطاقة ووزيرة أمن الطاقة البريطانية:


ونوّه الجانبان بالعلاقات التي تجمع البلدين، كما بحثا آفاق التعاون الثنائي في مختلف مجالات الطاقة، والفرص المستقبلية في القطاع في إطار مذكرة التعاون في قطاع الطاقة بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة.
وناقش اللقاء آفاق التعاون في مجال تطوير معايير الهيدروجين النظيف بشكل شمولي , يرتكز على الانبعاثات دون المصادر بالإضافة الى تطوير اللوائح والسياسات المتعلقة بأنشطة التقاط ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون ، كما ناقش الجانبان الموضوعات المتعلقة بتوطين مكونات الطاقة ، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذا المجال، وتطوير اللوائح والسياسات ذات العلاقة.

التغير المناخي:


فيما تطرق اللقاء إلى جهود المملكة ومساعيها في التعامل مع تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل برنامج استدامة الطلب على البترول.
وقد بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، ومحطات الكهرباء، وتوطين مكونات قطاع الطاقة وعبرا عن تطلعهما لمشاركة الشركات من الجانبين في تنفيذ عديد من المشروعات في هذا المجال.

اقرأ أيضا

الفالح: 3 تريليونات دولار فرص الاستثمار في المملكة

"صندوق الاستثمارات" يستحوذ على 40% من "الزامل للخدمات البحرية"

ضبط زيوت سيارات مغشوشة في الباحة ومنع وصولها للمستهلكين

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 19 فبراير.. اليورو يسجل 4.05 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 19 فبراير.. عيار 22 يسجل 223 ريالًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان 8:13 م الأحد، 11 فبراير 2024

وزير الطاقة يرعى افتتاح مصنع "دسر" "وبيكر هيوز" لتصنيع المواد الكيماوية بالجبيل

circle-1620221615-Untitleddesign25 1:14 م الخميس، 08 فبراير 2024

كيف تُسهم الأسواق الرقمية في تعزيز الاقتصاد الدائري؟