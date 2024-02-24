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تعريفة جديدة للكهرباء تتعلق بالاستهلاك الكثيف.. كيف تستفيد منها؟

عدادات الكهرباء
استهلاك الكهرباء
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كشفت صحيفة "أم القرى الرسمية، عن موافقة وزير الطاقة  على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.اضافة اعلان

الاستهلاك الكثيف للكهرباء

وذكرت الصحيفة، أن تعريفة الاستهلاك الكثيف تُطبّق على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة -والتي يتم تحديدها من قبل اللجنة- وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة لتطبيق التعريفة المذكورة في الفصل السابع من القواعدوالضوابط والإجراءات التنفيذية.
ونصت القواعد على أن تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت على فئتين، "الفئة الأولى تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام 20% أو أكثر، أما الفئة الثانية تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%".
وتضمنت الاشتراطات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف، أن تكون المنشأة تابعة لنشاط أو قطاع مؤهل، مع مراعاة أن يكون لدى المستهلك ترخيص أو تصريح ساري المفعول لمزاولة النشاط صادر من الجهة الحكومية المختصة، كما أنه على مقدم الخدمة التحقق من أن نشاط المستهلك يتطابق مع نشاطه المسجل في قاعدة بيانات وزارة التجارة حسب الإجراءات المعتمدة لديه

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