تراجع الدولار أمام العملات الأجنبية بسبب توقعات خفض الفائدة

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تراجع الدولار في بداية تعاملات الأسبوع، مع توقعات المستثمرين مجدداً على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" سيخفض أسعار الفائدة قريبا. اضافة اعلان





اليوان ينخفض لأدنى مستوى:



انخفاض مؤشر الدولار:



خفض الفائدة متوقع في مارس:



كما انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في شهر بعد أن فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة على المدى المتوسط.وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 102.30 نقطة بعد أن تذبذب إلى حد كبير في الجلستين الماضيتين.ويتوقع المتعاملون في السوق الآن بنسبة 78 في المائة أن يبدأ البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار) مقارنة بنسبة 68 في المائة قبل أسبوع.وزادت التوقعات على خفض الفائدة الأميركية، في مارس المقبل بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي، انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بشكل غير متوقع بالولايات المتحدة في ديسمبر؛ ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة.وانخفض اليوان، بعد أن ثبّت بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة عند تمديد القروض متوسطة الأجل المستحقة ليخالف توقعات السوق بخفضها لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين بعد جائحة فيروس كورونا.