الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بعد توقف حقل النرويج العملاق.. أزمة تضرب أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز

حقول الغاز
حقل غاز
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في أعقاب الإعلان عن أن حقل (ترول) النرويجي العملاق سيتوقف، اليوم الأربعاء، الأمر الذي يزيد مخاطر الإمداد من أكبر مورد للغاز في المنطقة.اضافة اعلان

أسعار العقود الآجلة 


 فقد زادت أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي، اليوم، بنسبة 6.7%، وهو أكبر ارتفاع يومي خلال الشهر الجاري.
 وقد تم إرجاء إعادة تشغيل الحقل، في أعقاب عملية صيانة استمرت لفترة طويلة، بسبب مشكلات في العملية، وفقًا لشركة (جاسكو) المشغلة للشبكة.

تدفقات الغاز 


 وقالت الشركة, إن تدفقات الغاز ستتعافى خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الطاقة المتاحة ستظل أقل مما كان مخطط في البداية حتى يوم السبت.
 وقد تم تعديل جدول تشغيل حقل (ترول) عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، فيما سجلت المخزونات نسبة امتلاء تزيد عن 94%، وهي نسبة أعلى كثيراً من المتوسط الموسمي، مما يقدم حماية من أي تهديدات فورية للإمدادات.

تعثر الإنتاج


 وكان تعثر الإنتاج الناجم عن أعمال الصيانة في الحقول النرويجية، فضلاً عن مشكلات التوريد في أستراليا قد تسببا في اضطراب أسعار الغاز الطبيعي في الأسابيع الأخيرة.

اقرأ أيضا

المركز الوطني لإدارة الدين
10:34 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

الوطني لإدارة الدين يقفل طرح سبتمبر لبرنامج صكوك المملكة المحلية بـ2.451 مليار ريال

اسعار الاسهم
4:40 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً 34.73 نقطة.. بتداولات بلغت 5.8 مليار ريال

الراتب
4:23 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

هؤلاء المواطنون يحصلون على راتب 40 ألف ريال في القطاع الخاص

المحاصيل الرزاعية
3:25 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

نصفها من الرياض.. 1.2مليار ريال قيمة مبيعات الخضروات المنتجه محلياً

اقرأ أيضا

تعرف على كيفية التحقق من صحة تخفضيات المنشآت التجارية

رئيس "أرامكو" يحذر من الآثار الاقتصادية المدمرة للتحول السريع للطاقة

يوم واحد فقط على إغلاق باب المشاركة في جائزة العمل

"الخريق":المملكة والصين يتعاونان في الصناعات المتقدمة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. اليورو يسجل 4.01 ريال

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

البنك المركزي الأوروبي 5:15 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

البنك المركزي الأوروبي يقرر رفعًا جديدًا لأسعار الفائدة

اقرأ أيضا

اسعار الذهب1
9:33 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

أسعار البترول
6:42 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أسعار النفط ترتفع بسبب المخاوف من شح المعروض

ارامكو السعودية
9:31 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

رئيس أرامكو يحذر من خلل حاد في توازن العرض والطلب على النفط

الأرز
5:19 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

انخفاض في أسعار الأرز يصل إلى النصف .. ومفاجأة عن "البسمتي" بأسواق المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:16 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الأربعاء 5 ربيع الأول.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر في عرعر

IMG-20230920-WA0004
11:40 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مطلب جريء للكويتي المعتدى عليه في تركيا .. ماذا قال؟

الملك مجلس الوزراء
10:12 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

برئاسة خادم الحرمين.. "مجلس الوزراء" يوافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

أهم 10
9:50 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أهم 10.. زلزال يضرب دولة عربية وتوضيح مهم من الجوازات وكارثة تهدد 700 مليون شخص

زلزال
8:04 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

زلزال جديد يضرب دولة عربية

الجوازات
6:19 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

توضيح مهم من الجوازات بشأن استقدام العاملات المنزليات لأول مرة