بعد توقف حقل النرويج العملاق.. أزمة تضرب أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز

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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في أعقاب الإعلان عن أن حقل (ترول) النرويجي العملاق سيتوقف، اليوم الأربعاء، الأمر الذي يزيد مخاطر الإمداد من أكبر مورد للغاز في المنطقة. اضافة اعلان





أسعار العقود الآجلة



تدفقات الغاز



تعثر الإنتاج



فقد زادت أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي، اليوم، بنسبة 6.7%، وهو أكبر ارتفاع يومي خلال الشهر الجاري.وقد تم إرجاء إعادة تشغيل الحقل، في أعقاب عملية صيانة استمرت لفترة طويلة، بسبب مشكلات في العملية، وفقًا لشركة (جاسكو) المشغلة للشبكة.وقالت الشركة, إن تدفقات الغاز ستتعافى خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الطاقة المتاحة ستظل أقل مما كان مخطط في البداية حتى يوم السبت.وقد تم تعديل جدول تشغيل حقل (ترول) عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، فيما سجلت المخزونات نسبة امتلاء تزيد عن 94%، وهي نسبة أعلى كثيراً من المتوسط الموسمي، مما يقدم حماية من أي تهديدات فورية للإمدادات.وكان تعثر الإنتاج الناجم عن أعمال الصيانة في الحقول النرويجية، فضلاً عن مشكلات التوريد في أستراليا قد تسببا في اضطراب أسعار الغاز الطبيعي في الأسابيع الأخيرة.