الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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بشرى من الوطنية للإسكان بخصوص تدشين هذه البرامج

الوطنية للإسكان
الوطنية للإسكان
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أطلقت الشركة الوطنية للإسكان NHC برنامج "ركائز" اليوم، ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار 2024، حيث تشمل مشاركة الوطنية للإسكان جناحًا تفاعليًا متعدد الأركان.اضافة اعلان
وتستعرض الشركة من خلاله أهم برامجها وخططها المستقبلية في قطاع التطوير العقاري، وطرح رؤيتها الإستراتيجية ودورها الرائد في إثراء السوق العقارية.

الوطنية للإسكان تطلق برنامج "زكائز"

 ويضم برنامج "ركائز" عددًا من المبادرات لدعم وتعزيز المحتوى المحلي في منظومة الإسكان وقطاع التطوير العقاري.
ويعمل البرنامج من خلال عدة مبادرات تهدف للمحافظة على المال المنفق داخل المملكة وبناء اقتصاد وطني مستدام، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانات المحلية لتعظيم القوة الشرائية الوطنية.

4 أهداف تطويرية لبرنامج "ركائز"

ويتضمّن البرنامج 4 أهداف تطويرية، تشمل تعزيز الكوادر الوطنية، ودعم المصانع المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توطين الصناعات وزيادة كفاءة الإنتاج.
وتسعى الوطنية للإسكان من خلال "ركائز"، إلى دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان، وذلك عبر برامج ومنصات مثل منصة "مواد".

المنصات دعمت المحتوى المحلي لـ 137 مستفيدًا

وأسهمت المنصات في دعم المحتوى المحلي بأكثر من 137 مستفيدًا من مطورين ومقاولين عقاريين ومزودي خدمة، كما أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي وخلق العديد من الفرص الوظيفية.
وتقديم برنامج "واعد" لتدريب حديثي التخرج، والذي يسهم في تنمية المواهب المستقبلية وتأهيلها لسوق العمل بشكل احترافي.

الوطنية للإسكان توقع 6 اتفاقيات مع القطاعين

ووقعت الوطنية للإسكان على هامش المؤتمر 6 اتفاقيات مع عددٍ من الجهات من القطاع الحكومي والخاص بقيمة، حيث وقعت اتفاقية مع "منشآت" والتي تهدف إلى التعاون على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل الاتفاقية من خلال إنشاء مسار خاص بالبناء والتشييد، ومذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ بهدف التعاون على برنامج توطين لتحقيق إحدى مستهدفات برنامج ركائز.

الاتفاق مع صندوق التنمية العقاري لتمويل المطورين

ووقعت مع صندوق التنمية العقاري لتمويل المطورين؛ وذلك بهدف تقديم التسهيلات التمويلية للمطورين العقاريين، ومصنع الفنار الذي سيركز على تدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة.
وأبرمت مذكرتي تعاون مع منصة تعميد للتمويل ومجموعة عصام خيري قباني للتعاون على تقديم الحلول التمويلية لشراء مواد البناء وتوفيرها.

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