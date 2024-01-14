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بشرى حول مبيعات الوحدات السكنية في "ضاحية خزام" بالرياض

ضاحية خزام
ضاحية خزام بالرياض
أ أ
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لاقت "ضاحية خزام" بالرياض، إقبالًا كبيرًا على شراء وحداتها السكنية، وتجاوزت نسبة مبيعات الوحدات السكنية في الضاحية ما يقارب 95% بقيمة تخطت 15 مليار ريال.اضافة اعلان
وتعد "ضاحية خزام" إحدى أكبر الضواحي العمرانية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان وتقع شمال مدينة الرياض

حجم مبيعات وحدات ضاحية خزام 15 مليار ريال

وكشفت الأرقام الرسمية عن بيع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية في 23 مشروعاً سكنياً تقع في الضاحية التي تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع، وذلك خلال فترة وجيزة من الإعلان عن هذه المشاريع.
ويعكس الإقبال الذي شهدته المشاريع السكنية في الضاحية قدرات الشركة الوطنية للإسكان على تطوير ضواحٍ عمرانية رائدة، واهتمامها بكامل تفاصيل ومراحل المشاريع السكنية.

تتميز ضاحية خزام بتنوع الفرص

وتقدم "ضاحية خزام" تجربة استثنائية لساكنيها، كما تتميز بتنوع الفرص التي توفرها في المجال السكني أو الاستثماري، وتتسم بيئتها بمزايا فريدة تسهم في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة.
وتُقدم الضاحية نموذجاً للتخطيط الحضري الذي يدعم الأنسنة وتكامل الخدمات والمرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والرياضية، لتخلق بها نظام حياة متكامل.

مساحة ضاحية خزام 30 مليون متر مربع

وتتجاوز مساحة الضاحية 30 مليون متر مربع تغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية.
ويصل نصيب الفرد منها إلى 26 متر مربع وهذا يواكب المستهدف من برنامج السعودية الخضراء، إضافة إلى وجود " حديقة خزام" التي تعتبر ثاني أكبر حديقة في الرياض بعد حديقة الملك سلمان.

أهداف الوطنية للإسكان من بناء الضواحي العصرية

وتهدف الوطنية للإسكان من خلال بناء ضواحي ومجتمعات عصرية إلى تغيير نمط العيش في المجمعات السكنية بنموذج شراكة تكاملية مع نخبة من المطورين العقاريين محليًا ودوليًا.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان التي تعتبر أكبر شركات التطوير العقاري وقائدة التحوّل في القطاع، تُتيح للمواطنين التعرف على مشاريعها من خلال الموقع الرسمي للوطنية للإسكان عبر الرابط: https://nhc.sa/ .

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