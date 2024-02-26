"إنفاذ" يُشرف على 30 مزادًا لبيع 230 عقارًا بـ 8 مناطق

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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 30 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 230 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 8 مناطق ومدن مختلفة بالمملكة، خلال الفترة من 01 - 11 مارس 2024م.





30 مزادًا لبيع 230 عقارًا بـ 8 مناطق



وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة, وذلك على النحو التالي:1 - منطقة حائل 3 مزادات لعرض 22 عقارًا.2 - منطقة القصيم 27 فرصة عقارية في 4 مزادات.3 - منطقة مكة المكرمة 8 مزادات لعرض 66 عقارًا.4 - المنطقة الشرقية 36 عقارًا من خلال 4 مزادات علنية.5 - منطقة الرياض 7 مزادات لعرض 61 فرصة عقارية متنوعة.6 - منطقة المدينة المنورة مزادين يعرض من خلالهما 8 عقارات.7 - منطقة تبوك مزاد واحد لعرض فيه 5 عقارات.

8 - مزاد واحد لعرض 5 عقارات بمنطقة عسير.







طريقة الاطلاع على شروط المشاركة في المزادات

