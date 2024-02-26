"إنفاذ" يُشرف على 30 مزادًا لبيع 230 عقارًا بـ 8 مناطق

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أعلن
مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 30 مزادًا علنيًا ما بين حضوري
وإلكتروني لبيع وتصفية 230 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 8 مناطق ومدن مختلفة
بالمملكة، خلال الفترة من 01 - 11 مارس 2024م.
30
مزادًا لبيع 230 عقارًا بـ 8 مناطق
وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة, وذلك على النحو التالي:
1 - منطقة حائل 3 مزادات لعرض 22 عقارًا.
2 - منطقة القصيم 27 فرصة عقارية في 4 مزادات.
3 - منطقة مكة المكرمة 8 مزادات لعرض 66 عقارًا.
4 - المنطقة الشرقية 36 عقارًا من خلال 4 مزادات علنية.
5 - منطقة الرياض 7 مزادات لعرض 61 فرصة عقارية متنوعة.
6 - منطقة المدينة المنورة مزادين يعرض من خلالهما 8 عقارات.
7 - منطقة تبوك مزاد واحد لعرض فيه 5 عقارات.
8 - مزاد واحد لعرض 5 عقارات بمنطقة
عسير.
طريقة
الاطلاع على شروط المشاركة في المزادات ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في
المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول لـ الموقع الإلكتروني لـ
"إنفاذ" ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع
إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.