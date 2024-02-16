أسعار النفط تحافظ على مكاسبها الكبيرة مع طفرة الأسهم وتحذير وكالة الطاقة

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حافظت أسعار النفط على مكاسبها الكبيرة، حيث طغت حالة الرغبة في المخاطرة في الأسواق وعلامات امتثال أعضاء "أوبك+" لتخفيضات العرض على توقعات الطلب القاتمة من وكالة الطاقة الدولية.





أسعار النفط الخام



خفض إمدادات "أوبك+"



جرى تداول خام برنت أقل بقليل من 83 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.5% أمس الخميس.في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 78 دولاراً، بالقرب من أعلى إغلاق له منذ منتصف نوفمبر، وفقًا لـ"بلومبرج".وجاءت مكاسب النفط مع إغلاق الأسهم الأميركية عند مستوى قياسي آخر وتراجع الدولار، مما يجعل السلع الأولية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.يتم تداول النفط الخام بالقرب من الحد العلوي للنطاق الضيق الذي كان عليه هذا العام، حيث يتجه كلا الخامين القياسيين نحو تحقيق مكاسبهما الأسبوعية الرابعة في الأسابيع الخمسة الماضية.ومع ذلك، فإن هناك مخاوف أبرزتها وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، من أن أسواق النفط قد تحقق فائضاً طوال العام مع فقدان نمو الطلب العالمي قوته.ينفذ تحالف "أوبك+" تخفيضات في الإمدادات لدعم الأسعار. ووصلت روسيا تقريباً إلى هدفها المتمثل في التخفيضات الطوعية للمرة الأولى منذ تعهدها العام الماضي، وفقاً لحسابات "بلومبرج" المستندة إلى البيانات الرسمية لشهر يناير.وفي أماكن أخرى، تعهد العراق وكازاخستان بالامتثال لأهدافهما بعد فشلهما في خفض الإنتاج بالكامل كما وعدا الشهر الماضي.وفي الشرق الأوسط، تكثف تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في تصعيد إضافي لإطلاق النار عبر الحدود هذا الأسبوع، مما يثير القلق من نشوب حرب أوسع نطاقاً.وفي أسواق الوقود، يركز التجار على تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر، وتعطل مصافي التكرير التي أدت إلى كبح الإمدادات.وارتفعت العقود الآجلة للديزل والبنزين بنسب مضاعفة منذ بداية العام، في حين ارتفع سعر النفط الخام بنحو 7%.