النفط يتخلى عن مكاسبه.. و"برنت" عند 82 دولارا للبرميل

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تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة وسط مؤشرات على انحسار التوتر في الشرق الأوسط وغموض بشأن مخزونات النفط الأمريكية.





انخفاض عقود خام برنت: اضافة اعلان



أحدث سعر للنفط:

سوق النفط:



تقرير أوبك الشهري:



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 82.47 دولار للبرميل، وفي الأسابيع اللاحقة جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى مرتفع بلغ 93.79 دولار للبرميل في 20 أكتوبر، واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 78.26 دولار.في وقت سابق، سجلت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 1 %، بعد أن أصدرت منظمة أوبك تقريرا بدد مخاوف السوق بشأن ضعف الطلب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.3 في المائة لتبلغ عند التسوية 82.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار أو 1.4 في المائة إلى 78.26 دولار للبرميل.وقالت أوبك اليوم في تقرير شهري إن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية، وألقت باللائمة على المضاربين فيما يتعلق بانخفاض الأسعار، وذلك في الوقت الذي رفعت فيه قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق لدى أواندا في مذكرة اليوم "يبدو أن تقرير أوبك الشهري عن سوق النفط يبدد مخاوف الطلب إذ يشير إلى المعنويات السلبية المتضخمة إزاء الطلب الصيني بينما يرفع توقعات نمو الطلب لهذا العام ويتركها دون تغيير للعام المقبل".وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس إن أسعار النفط ارتفعت أيضا بفضل تقارير عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة ضد صادرات النفط الروسية.