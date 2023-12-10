الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"ساما" يصرح لشركة لمزاولة نشاط الدفع الآجل

البنك المركزي ساما
ساما
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أعلن البنك المركزي "ساما" التصريح لشركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات "جيل باي" لمزاولة نشاط الدفع الآجل.

إجمالي عدد الشركات المصرح لها:اضافة اعلان

ويبلغ إجمالي عدد الشركات المصرحة لها بمزاولة هذا النشاط سبع شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة في المملكة (58) شركة.

قطاع شركات الدفع الآجل:


يأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك إلى دعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية.

كما يساهم في تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، في سبيل تحقيق أهداف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

المؤسسات المالية المرخصة:


ويؤكد البنك أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

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في وقت سابق، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي «ساما»، ارتفاع قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إلى 2079.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2023.

ارتفاع قيمة عقود التمويل 11%

وأعلن عن ارتفاع قيمة عقود التمويل بنسبة 11% عن الفترة نفسها من عام 2022.

وتشمل عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، عقود المرابحة والتورق والإيجار التمويلي والمضاربة والمشاركة.

صيغ التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة


إضافة إلى عقود أخرى تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

واستحوذت عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة لقطاعي المرابحة والتورق على ما يعادل 89% من إجمالي قيمة العقود.

الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الجماعي

كما أعلن البنكُ المركزي مؤخرًا، الترخيصَ لشركة "دنانير للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالديْن. وبإضافة الترخيص الجديد، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط "8" شركات.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها.

تمكين الابتكار في الخدمات المالية

وتمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ويؤكّد البنكُ المركزي على أهميةَ التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقعه الإلكتروني.

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