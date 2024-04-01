اعتماد إنشاء مجمع تجاري من 8 معارض و17 موقفاً للسيارات بحي سد الغابة في المدينة المنورة

أ أ

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة إنشاء مشروع مجمع معارض تجارية في المدينة المنورة بحي سد الغابة.

ويتكون المجمع من 8 معارض و17 موقفاً للسيارات، ومرافق خدمية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

مجمع معارض تجارية بالمدينة المنورة:

ويهدف إلى تلبية احتياجاتهم وزيادة التنافسية في الخدمات المقدمة وتعزيز الفرص الاستثمارية المميزة التي تسهم في رفع جودة الحياة في الأحياء السكنية بالمدينة المنورة.

مصنع بلوك بالمدينة:

أيضا أعلنت أمانة المدينة المنورة فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع بلوك على القطعة رقم 7 في المخطط رقم 859 ت 1419 - بجوار المنطقة الصناعية بالمدينة المنورة.

وبيّنت الأمانة أن المصنع يمثّل أحد مشروعات الأنشطة الصناعية التي تغطي الطلب المتزايد على مواد البناء مثل البلوك، ويستهدف المشروع شركات المقاولات، ومكاتب الإنشاءات، وتجار مواد البناء، وأصحاب المشاريع الإنشائية، وشركات الاستثمار العقاري كما يتميز الموقع بقربه من المنطقة الصناعية.

وقد خُصّصت أرض بمساحة 11,166,59 مترًا مربعًا لإنشاء المصنع، داعيةً المستثمرين إلى تقديم طلباتهم عبر منصة "استثمارات المدينة" خلال فترة التقديم التي تنتهي في الـ 6 من شهر يونيو المقبل.





