بتعاقد 25 سنة.. فرصة استثمارية بالمدينة المنورة

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أعلنت أمانة المدينة المنورة اليوم عن فرصة استثمارية، لإنشاء وتشغيل وصيانة مركز معارض ومؤتمرات وأنشطة عامة الواقع في طريق رافع الأنصاري بحي العاقول بالمدينة المنورة.



فرص استثمارية بالمدينة المنورة:

فرص استثمارية بحي العهن:

وأوضحت الأمانة، أن مدة التعاقد تصل إلى 25 سنة، ومساحة المشروع تبلغ 61953 متراً مربعاً، وأن الفترة المعفية من الأجرة 10٪؜ من مدة استثمار العقد.ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ 7 من شهر مايو المقبل.وفي فبراير الماضي أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية، للإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة نادٍ رياضي ترفيهي، يقع في حي العهن جنوب المدينة المنورة.وأوضحت الأمانة، أن مدة التعاقد تصل إلى 20 سنة، ومساحة المشروع تبلغ 6,829 أمتار مربعة وأن الفترة المعفية من الأجرة 5٪؜ من مدة استثمار العقد.ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ 9 من شهر سبتمر المقبل.