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صحيفة تواصل الالكترونية

الشؤون البلدية تقرر تعديل لائحة نظام الملكية العقارية.. التفاصيل

ابراج سكنية
الوحدات العقارية
أ أ
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قرر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، إجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.اضافة اعلان


ملكية الوحدات العقارية


وتضمنت التعديلات الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وبهذا أصبحت وفق النص التالي «ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة"، وفقا لـ "الوطن".


نظام ملكية الوحدات العقارية

وتضمنت الموافقة على تعديل الفقرة (3/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وتكون وفق النص التالي «ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري –بحسب الأحوال- التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري».


افتتاح البورصة العقارية

يذكر أنه قبل نحو شهر دشن وزير العدل د. وليد الصمعاني، البورصة العقارية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة.
وتتيح البورصة العقارية تداول العقارات "بيع وشراء" بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.

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