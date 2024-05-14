بجميع المنافذ.. "الجمارك" تعتمد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم

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اعتمدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك"، اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم.
ويشمل ذلك جميع المنافذ الجمركية البرية
والبحرية والجوية، والتي تُحدد الحد الأقصى للشراء والكميات المسموح بها للمسافرين
القادمين إلى المملكة.
اشتراطات
الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وأوضحت الهيئة أن اشتراطات الإعفاء من الرسوم
الجمركية والضرائب حددت أن يكون الحد الأعلى للشراء من الأسواق الحرة في صالات
القدوم 3 آلاف ريال للمسافر الواحد، مع ضرورة أن يكون الغرض من الشراء هو
الاستخدام الشخصي، كما تضمنت الاشتراطات الحد الأقصى للكمية المسموح بها لشراء
السجائر وهي 200 سيجارة للمسافر.
وأشارت إلى أنه امتدادًا للتراخيص التي تمنحها لمشغلي الأسواق الحرة في صالات المغادرة، بدأت حاليًا باستقبال طلبات ترخيص مشغلي الأسواق الحرة في صالات القدوم بالمنافذ الجمركية بعد قيام المشغلين باستكمال الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة في المنافذ بناءً على ما نصت عليه قواعد وضوابط الأسواق الحرة.