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منذ إطلاق رؤية 2030

وزير المالية: ارتفاع الناتج المحلي في المملكة لأكثر من 15%

وزير المالية محمد الجدعان
وزير المالية
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أعلن وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن الناتج المحلي في المملكة ارتفع لأكثر من 15% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.اضافة اعلان
وأضاف الجدعان، خلال منتدى قطر الاقتصادي قي الدوحة اليوم الثلاثاء، أن 72% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من الاستثمارات غير النفطية لذلك خفضنا من إنتاج النفط لـ 7% في عام 2023.
وأوضح: "سوف نفي بوعودنا فيما يتعلق بمنطقة الخليج برمتها؛ لنسهل الأعمال للمستثمرين في المنطقة".
وأشار إلى أنه يتم العمل على إعادة تشكيل الاقتصاد في منطقة الخليج من خلال سياسات توائم هذا التغير، بدون أية مفاجآت.

استقرار العملات الخليجية

وبين وزير المالية، أن ثبات العملات الخليجية أسهم في تراجع تكاليف الواردات.
وقال إنه لا يمكن الاعتماد على مصدر واحد للاقتصاد حتى لا نكون كالأسرى لهذا المصدر، ولكن يجب أن نعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي، وهو ما نقوم به في المملكة.

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