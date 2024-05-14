وزير الاستثمار: سوق المملكة ضمن أول 10 دول في العالم

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قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن سوق المملكة أصبح ضمن أول 10 دول في العالم.





سوق المملكة ضمن أول 10 دول في العالم



400 من الأعمال الرائدة من المملكة المتحدة



انطلاق مبادرة "المستقبل العظيم"



وفي جلسة حوارية خلال مبادرة "المستقبل العظيم"، أكد أن المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر في المملكة، ولدينا الكثير من الشركات التي اختارت السعودية للاستثمارات الواعدة وأن 52% من هذه الاستثمارات هي من المملكة المتحدة.وأشار الفالح إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى زيادة الاستثمارات بأكثر من 3.3 بليون ريال، وسوق المملكة أصبح ضمن أول 10 دول في العالم.وفي الوقت نفسه، كشف الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي النصر، أن "نيوم" تحتضن أكثر من 400 من الأعمال الرائدة من المملكة المتحدة، مؤكدًا وجود أكثر من 900 رجل وامرأة يعملون ويعيشون في نيوم، إضافة إلى إنشاء أول مكتب عالمي في لندن والاستثمار بالمملكة المتحدة.فيما لفت نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، إلى إن مبادرة "المستقبل العظيم" تسلط الضوء على الابتكارات في القطاعات الأكثر أهمية، مشيرا إلى أن بريطانيا تود أن تكون جزءا من رؤية المملكة 2030 كمستشارين ومعماريين ومصممين.يذكر أن مبادرة "المستقبل العظيم" وفعالياتها المصاحبة تستمر على مدار 12 شهراً، بهدف بناء شراكات سعودية بريطانية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية التي تدعم رؤية السعودية 2030، ويشارك في إطلاقها اليوم وغدا 14 و15 مايو بمركز الملك عبدالله المالي، وفد يضم أكثر من 350 مسؤولاً حكومياً وقيادياً من قطاع الأعمال البريطاني برئاسة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن.