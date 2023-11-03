إصدار 174 ترخيصاً صناعياً باستثمارات 5.3 مليار ريال خلال شهر

أ أ

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 174 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر سبتمبر 2023، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، من بينها نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة بـ26 ترخيصا. اضافة اعلان

وجاء نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ24 ترخيصا، ثم صنع المنتجات الغذائية بـ22 ترخيصا، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بـ17 ترخيصا، وأخيرا نشاط صناعة الورق ومنتجاته بـ13 ترخيصا.





إجمالي تراخيص الوزارة 969





حجم الاستثمارات 5.3 مليار ريال





تراخيص المنشآت الأجنبية





أهم المؤشرات الصناعية



وبحسب تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر 969 ترخيصا.ووصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,273 مصنعا، بحجم استثمارات بلغ 1.498 تريليون ريال.ووفقا للتقرير، فقد بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال شهر سبتمبر 5.3 مليار ريال، استحوذت المنشآت الصغيرة على معظمها بنسبة 88.51%.تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.92 في المائة، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.57 في المائة، وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 76.44 في المائة.وتأتي المنشآت الأجنبية بنسبة 12.07 في المائة، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.49 في المائة.وكشف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي وصلت إلى 82 مصنعا، بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار ريال.واستحوذت المصانع الوطنية على معظمها بنسبة 78.05 في المائة، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 17.07 في المائة، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 4.88 في المائة.وتصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية -من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية- بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة.كما تكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.