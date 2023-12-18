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وزير الطاقة: المملكة مستعدة لتصدير 150 قيقا واط من الكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة
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قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة مستعدة لتصدير 150 قيقا واط من الكهرباء، سواءً كانت كهرباء خضراء أو حتى الهيدروجين.

خطة للوصول إلى 130 قيقا



وأضاف أن المملكة ستصل في حدود من ١٠٠ إلى ١٣٠ قيقا بحلول 2030، لافتا إلى أنه يتم إضافة 20 قيقا للشبكة بشكل منتظم.

في وقت سابق، قال وزير الطاقة إنه تم توفير 6 بدائل كخيارات وللدول حرية الانتقاء منها، وأكد على إنه متفق مع رئاسة كوب 28 بشأن الاتفاق النهائي للمؤتمر.

 

لا تأثير على صادرات المملكة من الهيدروكروبونية



وأضاف وزير الطاقة في مقابلة مع "العربية"، أن الاتفاق لن يؤثر على صادرات المملكة من الموارد الهيدروكربونية، مشيراً إلى أن هناك فريقا متكاملا من المملكة شارك في مفاوضات "كوب 28".

كما أكد الوزير على أن الاتفاق لم ينص على التخلص الفوري أو المتدرج من الوقود الأحفوري بل "عملية تحول".

 

تخفيض البصمة الكربونية لمنتجاتنا


وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن برامج المملكة تعمل على تخفيض البصمة الكربونية لمنتجاتنا، مبيناً أن تحول الطاقة يمكن المملكة من الموازنة بين تخفيض الانبعاثات ونشاطها النفطي.

وشكر وزير الطاقة، دولة الإمارات التي استضافت المؤتمر هذا العام. وقال إن هناك تعاون وتنسيق بشكل كامل بين الدولتين.

 

مواجهة تغير المناخ بخفض الانبعاثات



ورحب الوزير في قمة كوب 28 بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الأربعاء، لكنه كرر موقف الدولة المنتجة للنفط بأن مواجهة تغير المناخ تتعلق بخفض الانبعاثات باستخدام جميع التقنيات.

وأشاد بنتائج المحادثات قائلاً إنها "أظهرت مسارات مختلفة ستسمح لنا بتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع خصائص كل دولة وفي سياق التنمية المستدامة".

 

خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها



وأضاف "يجب علينا استغلال كل فرصة لخفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها، ويجب علينا استخدام جميع التقنيات لتحقيق هذا الهدف".

 

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