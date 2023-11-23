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انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية

انخفاض أسعار النفط
انخفاض أسعار النفط
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حسب بورصة نيويورك التجارية، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام في يناير بنسبة 1.35%، ووصلت إلى 76.06 دولار للبرميل.اضافة اعلان

انخفاض أسعار النفط

لقد تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة انخفاض 75.82 دولار للبرميل. النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على72.75 دولار والمقاومة على 78.22 دولار.
عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة أخرى، هبط بنسبة 0.17% للمتاجرة به على 103.65 دولار.
في الوقت نفسه على نايمكس، هبط سعر نفط برنت لشهر يناير بنسبة 1.48% لتتم المتاجرة به على 80.75دولار للبرميل.
بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت والنفط الخام يقف على 4.69 دولار للبرميل.

تأجيل اجتماع أوبك بلس

وفي وقت سابق، أرجأ تحالف أوبك بلس اجتماعًا وزاريًا كان من المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج النفط إلى 30 نوفمبر الحاليّ بدلًا من يوم 26.
وذكرت 3 مصادر في التحالف أن هذا مرتبط بدول إفريقية، وقال التحالف بعد أحدث اجتماعاته في يونيو، إن الحدود القصوى للإنتاج في 2024 في أنجولا ونيجيريا والكونجو مشروطة بتقييمات محللين خارجيين.
وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع يوم الأحد المقبل مزيدًا من التغييرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين ومصادر في أوبك بلس.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس: "الغموض ليس جيدًا على الإطلاق للأسواق المالية، إذ ستضطر الأسواق الآن إلى الانتظار فترة أطول للحصول على صورة واضحة بشأن ما سيفعله أوبك بلس العام المقبل".

هبوط خام برنت

وهبط خام برنت 49 سنتًا إلى 81.96 دولار للبرميل عند التسوية، ليتعافى من خسائر سابقة تقترب من 5%، بعد ورود أنباء عن أن النزاع مرتبط بدول منتجة من إفريقيا من بين صغار المصدرين في أوبك.
وانخفض السعر من نحو 98 دولارًا في أواخر سبتمبر الماضي، تحت وطأة ارتفاع الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.

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