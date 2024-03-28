الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 28 مارس.. الفرنك السويسر بـ 4 ريالات

1dc76038-3788-4cb7-b334-5f0fdfa9c7a7
أسعار العملات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 28 من مارس، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

سعر الدولار واليورو مقابل الريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.06 ريال، والفرنك السويسري 4.1535 ريال.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي:        1.0212 ريال
دينار بحريني:        9.9469  ريال
دينار كويتي:         12.1892 ريال
ريال عماني:           9.7403 ريال
ريال قطري:             1.0299  ريال
جنيه إسترليني:     4.7357  ريال
دولار أمريكي:         3.7500 ريال
سعر اليورو:            4.0607  ريال
فرنك سويسري:      4.1535  ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

وتتقلب أسعار وقيمة العملات باستمرار معتمدة على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

اقرأ أيضا

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 27 مارس.. الإسترليني بـ 4.7 ريالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27 مارس.. عيار 24 يُسجل 264 ريالًا

أسعار النفط تنخفض لليوم الثاني مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية

خبر صادم لمحبي الشوكولاتة.. قفزة غير مسبوقة في أسعار الكاكاو عالميا

أسعار النفط مستقرة مع خفض إمدادات روسيا وتراجع الدولار

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

1dc76038-3788-4cb7-b334-5f0fdfa9c7a7 12:47 م الأربعاء، 27 مارس 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 27 مارس.. الإسترليني بـ 4.7 ريالات

الراتب - ريال 0 عملة 1:20 م الأربعاء، 20 مارس 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 20 مارس.. اليورو يُسجل 4 ريالات

اسعار العملات 12:07 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 19 مارس.. الإسترليني يُسجل 4.7 ريال

أسعار العملات الريال 12:22 م الإثنين، 18 مارس 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 18 مارس.. اليورو يُسجل 4 ريالات