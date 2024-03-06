أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 6 مارس.. الإسترليني يقارب الـ 5 ريالات

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ترصد
صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية،
اليوم الأربعاء 6 من مارس، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
سعر
الدولار واليورو مقابل الريالوقد
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 ريال.
أسعار
العملات الأجنبية اليوم أمام الريالدرهم
إماراتي: 1.0210 ريال
دينار بحريني: 9.9469 ريال
دينار كويتي: 12.1892 ريال
ريال عماني: 9.7403 ريال
ريال قطري: 1.0299 ريال
جنيه إسترليني: 4.7619 ريال
دولار أمريكي: 3.7500 ريال
سعر اليورو: 4.0738 ريال
فرنك سويسري: 4.2385 ريال
تأثير
أسعار العملات في الحركة الاقتصاديةوتتقلب
أسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات باستمرار،
حيث تعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث
السياسية وميول السوق.
ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.