أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 15 إبريل.. الفرنك السويسري بـ4 ريالات

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام،
خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 15 من إبريل، مقابل الريال وفق
تحديث البنك المركزي “ساما”.
سعر
الدولار واليورو مقابل الريالوقد
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.09 ريال،
والفرنك السويسري 4.1170 ريال.
أسعار
العملات الأجنبية اليوم أمام الريالدرهم
إماراتي: 1.0211
ريال
دينار بحريني: 9.9456 ريال
دينار كويتي: 12.1694 ريال
ريال عماني: 9.7403 ريال
ريال قطري: 1.0299 ريال
جنيه إسترليني: 4.6633 ريال
دولار أمريكي: 3.7500 ريال
سعر اليورو: 4.9864 ريال
فرنك سويسري: 4.1170 ريال
تأثير
أسعار العملات في الحركة الاقتصاديةوتتقلب
أسعار وقيمة العملات باستمرار معتمدة على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات
الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.