أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 17 مارس.. الفرنك السويسري يُسجل 4.2 ريال

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 17 من مارس، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.





سعر الدولار واليورو مقابل الريال



أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال



تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية



وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.09 ريال.درهم إماراتي: 1.0211 ريالدينار بحريني: 9.9483 ريالدينار كويتي: 12.1971 ريالريال عماني: 9.7403 ريالريال قطري: 1.0299 ريالجنيه إسترليني: 4.7773 ريالدولار أمريكي: 3.7500 ريالسعر اليورو: 4.0830 ريالفرنك سويسري: 4.2438 رياليأتي هذا فيما تتقلب أسعار العملات باستمرار، حيث تعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، أهمها المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.

ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.