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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 17 مارس.. الفرنك السويسري يُسجل 4.2 ريال

الراتب - ريال 0 عملة
أسعار العملات
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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 17 من مارس، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

سعر الدولار واليورو مقابل الريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.09 ريال.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي:        1.0211 ريال
دينار بحريني:        9.9483  ريال
دينار كويتي:         12.1971 ريال
ريال عماني:            9.7403 ريال
ريال قطري:             1.0299  ريال
جنيه إسترليني:     4.7773  ريال
دولار أمريكي:         3.7500 ريال
سعر اليورو:             4.0830  ريال
فرنك سويسري:     4.2438  ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

يأتي هذا فيما تتقلب أسعار العملات باستمرار، حيث تعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، أهمها المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.

ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

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