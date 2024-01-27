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أسعار الذهب اليوم السبت 27 يناير: عيار 21 يستقر عند 213 ريالا

اسعار الذهب 4
الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم السبت 27 يناير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 243.76 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.28 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.18 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.72 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 182.72 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة
 
الذهب عيار  24           243.63 
الذهب عيار  22            223.33 
الذهب عيار  21             213.18 
الذهب عيار  18             182.72 
الذهب عيار  14            182.72 

أوقية الذهب تسجل 7,577 ريال


وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,577  ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 243,628 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة



وأمس، سجل عيار 24 نحو 243.76 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.28 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.29ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.82ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.60 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           243.76         
الذهب عيار  22            223.28         
الذهب عيار  21             213.29         
الذهب عيار  18             182.82         
الذهب عيار  14            142.60       

أوقية الذهب تسجل 8,149.51 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,149.51 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,510.40 ريال.

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