أسعار الذهب اليوم السبت 27 يناير: عيار 21 يستقر عند 213 ريالا

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم السبت 27 يناير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أوقية الذهب تسجل 7,577 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,149.51 ريال



وسجل عيار 24 نحو 243.76 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.28 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.18 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.72 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 182.72 ريال.أسعار الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 243.63الذهب عيار 22 223.33الذهب عيار 21 213.18الذهب عيار 18 182.72الذهب عيار 14 182.72وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,577 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 243,628 ريال.وأمس، سجل عيار 24 نحو 243.76 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.28 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.29ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.82ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.60 ريال.الذهب عيار 24 243.76الذهب عيار 22 223.28الذهب عيار 21 213.29الذهب عيار 18 182.82الذهب عيار 14 142.60وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,149.51 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,510.40 ريال.