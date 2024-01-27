أسعار الذهب اليوم السبت 27 يناير: عيار 21 يستقر عند 213 ريالا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم السبت 27 يناير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.
أسعار الذهب عيار 24وسجل عيار 24 نحو 243.76 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.28 ريال.
أسعار الذهب عيار 21سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.18 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.72 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 182.72 ريال.
أسعار الذهب اليوم في المملكة
الذهب عيار 24 243.63
الذهب عيار 22 223.33
الذهب عيار 21 213.18
الذهب عيار 18 182.72
الذهب عيار 14 182.72
أوقية الذهب تسجل 7,577 ريال
وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,577 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 243,628 ريال.
أسعار الذهب أمس في المملكة
وأمس، سجل عيار 24 نحو 243.76 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.28 ريال.
أسعار الذهب عيار 21سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.29ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.82ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.60 ريال.
أسعار الذهب اليوم في المملكة الذهب عيار 24 243.76
الذهب عيار 22 223.28
الذهب عيار 21 213.29
الذهب عيار 18 182.82
الذهب عيار 14 142.60