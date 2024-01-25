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ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد دعم من بيانات أمريكية ورياح التحفيز بالصين

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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سلجت أسعار النفط مكاسب، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.اضافة اعلان
فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

أسعار خام برنت

صعد خام برنت تسليم مارس 20 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 80.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0128 بتوقيت جرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 75.31 دولار للبرميل.

أسباب ارتفاع أسعار النفط

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية "الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية، والتوقعات بالتعافي الاقتصادي والمزيد من إجراءات التحفيز في الصين عززت أسعار النفط".
وأضاف أن التوترات في الشرق الأوسط دعمت أيضًا الشراء.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من أربعة أمثال ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بهبوط بواقع 2.2 مليون برميل.

التعافي الاقتصادي في الصين

كما تلقت أسعار النفط دعما من آمال التعافي الاقتصادي في الصين.
وأعلن المركزي الصيني، الأربعاء، خفضًا كبيرًا لمتطلبات الاحتياطي لدى البنوك، في خطوة من شأنها ضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وإرسال إشارة قوية لدعم الاقتصاد المتعثر وأسواق الأسهم المتراجعة.
وقالت الصين أيضًا الأربعاء إنها تعمل على توسيع نطاق استخدام البنوك للإقراض العقاري التجاري، في أحدث جهودها لتخفيف أزمة السيولة التي تواجه شركات العقارات المتعثرة.

التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

وفي الوقت نفسه، لا يزال التركيز منصبًا على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وقالت ميرسك إن انفجارات قريبة أجبرت سفينتين تشغلهما وحدة تابعة لها في الولايات المتحدة وتحملان إمدادات عسكرية أمريكية على العودة أدراجهما عندما كانتا تعبران مضيق باب المندب باتجاه الشمال ترافقهما قطع من البحرية الأمريكية.
وأعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ مزيدًا من الضربات في اليمن في وقت مبكر من الأربعاء.

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