شركة "مرافق" تتسلم إشعارًا يفيد بزيادة أسعار منتجات الطاقة

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أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، عن استلامها إشعارًا رسميًا من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) يفيد بزيادة أسعار منتجات الطاقة، ابتداء من 1 يناير 2024. اضافة اعلان





الأثر المالي لزيادة أسعار منتجات الطاقة



زيادة كفاءة الإنتاجية لتخفيف أثر الزيادة



تراجع أرباح "مرافق" في الربع الثالث 2023



454 مليون ريال أرباح مرافق في 9 أشهر



وتود الشركة أن تحيط مساهميها بأنها لا زالت في مرحلة دراسة وتقييم الأثر المالي والتي سيتم الإعلان عن نتائجها فور انتهاءها.وأفادت الشركة بأن تأثير هذه الزيادة سيظهر ابتداء من النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م.وتجدر الإشارة بأن الشركة تعمل على تخفيف الأثر المترتب من هذه الزيادة من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية واعتمادية المصانع والاستغلال الأمثل للأصول وتخفيض التكاليف الإجمالية للشركة.وكانت أرباح شركة "مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع" تراجعت نسبة 39% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 188 مليون ريال، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات التشغيلية.وكشفت الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية بنحو 4% إلى 1.7 مليار ريال. وقد انخفض هامش إجمالي الربح خلال الربع الثالث إلى 19.1% من 24.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.وحققت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، أرباحاً بقيمة 454 مليون ريال، بانخفاض نسبته 36% عن أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي.