الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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7600 شكوى من المسافرين بسبب التذاكر والرحلات

مطارات جدة
شكاوى المسافرين
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تصدرت شكاوى المسافرين من التذاكر حسب الناقلات الجوية بـ4073 شكوى، وبنسبة معالجة 81%، وجاءت شكاوى الرحلات ثانيًا بـ3581 شكوى، بنسبة معالجة 77 %.اضافة اعلان

3362 شكوى حول خدمات الأمتعة

وجاءت شكاوى خدمات الأمتعة بـ3362، بنسبة معالجة 76%، وخدمات الإركاب بـ754 شكوى، بمعالجة 79%.
وبلغت شكاوى الإعلان الداخلي بـ144 شكوى، بنسبة المعالجة 77%، وذلك حسب تقرير صادر عن هيئة الطيران المدني، وفقا لـ "الوطن".

لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة

وكانت لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة قد تم تطبيقها مؤخرًا، والتي تضمنت 8 حقوق إلزامية و30 مادة تكفل للمسافر الحصول على المساندة والتعويضات في حالات تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات.
وتشمل أيضًا، رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.

توفير وسيلة نقل أخرى بعد موافقة المسافر

وفي حالات الإلغـاء في المطـارات الـتي لا تتوافـــر فيهـا رحــلات مسـتمرة بشـكل يومـي، فيجـب علـى الناقـل الجوي توفيـر وسـيلة نقـل أخـرى بعـد موافقـة المسـافر على تأمـين وصولـه إلى مقصـده.
ويستطيع المسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي واسترداد قيمة التذكرة في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على ساعتين، دون خصم أي رسوم.

حقوق الراكب عند تأخر الرحلات

وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من 5 ساعات، تُعد الرحلة ملغاة ويحق للمسافر الحصول على التعويض، كما يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بسكن فندقي ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات فأكثر.

التزامات المسافر والناقل الجوي حسب اللائحة

وكفلت تعويضات للمسافرين في حال إضافة نقطة توقف لم تُعلن عند إنشاء الحجز، كما أوضحت اللائحة التزامات كل من المسافر والناقل الجوي.
كما عالجت اللائحة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، و"المنقولين عرضيًا"، كرحلات العمرة والحج الموسمية.

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