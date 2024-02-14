وظائف شاغرة بنظام العقود للسعوديين فقط في جامعة نجران

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أعلنت جامعة نجران، عن توفر وظائف عقود تعاون (رجال/ نساء) للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الدكتوراه أو ما يعادلها للتدريس في تخصص الطب النفسي.





وظائف شاغرة بنظام "عقود تعاون" في جامعة نجران



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