وظائف شاغرة بنظام العقود للسعوديين فقط في جامعة نجران

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أعلنت جامعة نجران، عن توفر وظائف عقود تعاون (رجال/ نساء) للفصل الدراسي
الثاني من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الدكتوراه أو ما يعادلها للتدريس في تخصص
الطب النفسي.
وظائف شاغرة بنظام "عقود تعاون" في جامعة نجران وقالت الجامعة إن التقديم على الوظائف سوف يستمر حتى الـ 9 من شهر شعبان
الجاري.
واشترطت الجامعة على المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.
شروط وظائف جامعة نجرانواشترطت الجامعة أن تكون شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
سارية المفعول، وكذلك الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي
والخاص.
وأشارت الجامعة إلى أن الاستعانة بخدمات المتقدم أو المتقدمة ستكون لمدة فصل دراسي واحد فقط؛ وفق أسابيع الدراسة الفعلية.