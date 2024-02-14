الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف شاغرة بنظام العقود للسعوديين فقط في جامعة نجران

جامعة نجران
جامعة نجران
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت جامعة نجران، عن توفر وظائف عقود تعاون (رجال/ نساء) للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الدكتوراه أو ما يعادلها للتدريس في تخصص الطب النفسي.اضافة اعلان

وظائف شاغرة بنظام "عقود تعاون" في جامعة نجران

وقالت الجامعة إن التقديم على الوظائف سوف يستمر حتى الـ 9 من شهر شعبان الجاري.
واشترطت الجامعة على المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ‏من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.

شروط وظائف جامعة نجران

واشترطت الجامعة أن تكون شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، وكذلك الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت الجامعة إلى أن الاستعانة بخدمات المتقدم أو المتقدمة ستكون لمدة فصل دراسي واحد فقط؛ وفق أسابيع الدراسة الفعلية.

المستندات المطلوبة لوظائف جامعة نجران

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة التي تتمثل في صورة مصدقة من الشهادات "البكالوريوس والماجستير والدكتوراه"، وصورة معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة.

رفع جميع المستندات على إيميل كلية الطب

وتقديم صورة معتمدة من الخبرات الأكاديمية إن وجدت، وصورة الهوية الوطنية سارية التاريخ، على أن يتم رفع كامل المستندات المطلوبة عبر إيميل كلية الطب ‏[email protected].

اقرأ أيضا

عاجل.. حالة غريبة في حساب المواطن.. حذفتُ فردًا من الأسرة فنزل نصف المبلغ!

تنبيه عاجل من "المرور" لقائدي السيارات

عاجل.. هل يقبل حساب المواطن إضافتي في البرنامج بهذه المواصفات؟

الشؤون البلدية تعلن عن بدء التقديم في برنامج "نماء" لتطوير الخريجين

زوجته حصلت على الدعم الريفي لمدة سنة.. هل يؤثر ذلك على حساب المواطن؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook