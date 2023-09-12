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وزارة الطاقة تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

وزارة الطاقة السعودية
وزار الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 76 وظيفة شاغرة (تشمل 22 وظيفة لاتتطلب خبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى في كل من (الرياض، المدينة المنورة، جدة، الشرقية، تبوك، القصيم، أبها، جازان، الأحساء، سكاكا، ينبع) على النحو التالي:اضافة اعلان

الوظائف المتاحة


- مراجع أول
- أخصائي أول تخطيط أداء
- خبير أول تخطيط وأداء
- أخصائي مزايا وتعويضات
- أخصائي بيانات وأبحاث
- أمين مستودع
- مسؤول ممتلكات
- أخصائي أول مستودعات
- مراجع
- كبير مراجعين تقنية معلومات
- أخصائي أزمات
- مدير مشروع مساعد
- أخصائي أول تراخيص
- مشرف فريق
- أخصائي تراخيص
- محلل تخطيط
- خبير أول تخطيط
- أخصائي تخطيط
- مراقب ميداني
- مستشار
- أخصائي توقيع أول
- أخصائي عرض أول
- أخصائي مشاريع بحثية
- أخصائي تنسيق ومتابعة
- أخصائي أول تنسيق واتصال
- أخصائي متابعة الالتزام
- مسؤول دعم وتنسيق
- وظائف أخرى.
المؤهلات المستهدفة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
التخصصات المطلوبة:
- التخصصات الإدارية
- التخصصات المالية
- التخصصات القانونية
- التخصصات التقنية
- التخصصات الهندسية
- تخصصات أخرى

مناطق العمل:


- الرياض
- المدينة المنورة
- جدة
- الشرقية
- تبوك
- أبها
- القصيم
- جازان
- الأحساء
- سكاكا
- ينبع
 
طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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