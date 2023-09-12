وزارة الطاقة تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 76 وظيفة شاغرة (تشمل 22 وظيفة لاتتطلب خبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى في كل من (الرياض، المدينة المنورة، جدة، الشرقية، تبوك، القصيم، أبها، جازان، الأحساء، سكاكا، ينبع) على النحو التالي: اضافة اعلان





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