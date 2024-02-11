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صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة التخصصات الصحية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
أ أ
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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن برنامج (مسؤول إدارة كوارث) يؤهل برنامج مسؤول إدارة الكوارث خريجي هذا البرنامج للعمل على التخفيف من المخاطر عن طريق وضع خطط لمواجهة حالات الكوارث، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

مسمى البرنامج:


- مسؤول إدارة كوارث.

نبذة عن البرنامج:


- يؤهل برنامج مسؤول إدارة الكوارث خريجي هذا البرنامج للعمل على التخفيف من المخاطر عن طريق وضع خطط لمواجهة حالات الكوارث وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتلقي البلاغات بشكل مستمر واحتواء الكارثة أثناء وقوعها ومتابعة إجراءات ما بعد الكوارث.
شروط البرنامج:
1- أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية. 
2- ليس على رأس العمل. 
3- يحمل شهادة بكالوريوس  .
4- أن يكون مصنفاً لدى الهيئة في تخصص الإدارة الصحية أو الخدمات الطبية الطارئة. 
5- ⁠أن يكون التسجيل المهني ساري أو يكون تاريخ انتهاء التسجيل المهني بعد تاريخ سبتمبر 2022م.  

موعد بدء البرنامج:


- تاريخ بدء البرنامج المتوقع أبريل 2024م.

ملاحظة هامة:
1- سيتم استبعاد المتقدم إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج. 
2- في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم إلغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم إشعار المرشح بذلك عبر البريد الإلكتروني. 

موعد التقديم:


- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/08/01هـ الموافق 2024/02/11م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/08/14هـ الموافق 2024/02/24م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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