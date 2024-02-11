هيئة التخصصات الصحية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن برنامج (مسؤول إدارة كوارث) يؤهل برنامج مسؤول إدارة الكوارث خريجي هذا البرنامج للعمل على التخفيف من المخاطر عن طريق وضع خطط لمواجهة حالات الكوارث، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.





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