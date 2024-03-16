مكافأة وبدل وتأمين.. رابط التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف 2024م

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كشف
صندوق التنمية الصناعية، عن استمرار التقديم في برامج تطوير الخريجين "برامج نخب
للعام 2024م" المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع
التخصصات على النحو التالي:
رابط التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف 2024م1 -
برنامج نخب الائتمان
التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير "جميع التخصصات مطلوبة".
2 - برنامج نخب دراسات السوق
التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير "جميع التخصصات مطلوبة".
3 - برنامج نخب المهندسين
التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير في كافة التخصصات الهندسية وفروعها "الكيميائية، الصناعية، الميكانيكية، الكهربائية، الحيوية الطبية، التعدين، المدنية، المعمارية، السلامة، الإنشائية .. وغيرها".
الشروط-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حديث التخرج "من خريجي العام 2022 وما بعده".
- معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80%).
- معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.
- حاصل على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- حاصل على درجة (IELTS 6.5) أو (TOEFL PBT 575, CBT 323, IBT 90).
- في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج يتم إرفاق (إفادة تخرج) أو (سجل أكاديمي) يوضح إنهاء كامل متطلبات التخرج.
المزايا
المُقدمة للمرشحين1 -
مكافأة شهرية.
2 - مكافأة أداء سنوية.
3 - بدل سكن وبدل نقل.
4 - اكتساب خبرات مميزة.
5 - التطوير الشخصي والمهني.
6 - تأمين طبي للمتدرب ووالديه.
7 - تدريب منتهي بالتوظيف الفوري.
8 - التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
9 - اكتساب علاقات مهنية على صعيد دولي وإقليمي ومحلي.
معلومات عن البرنامج-
بداية البرنامج: 8 سبتمبر 2024م.
- المقابلات الشخصية: 23 يونيو 2024م.
- يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب المنتهي بالتوظيف.