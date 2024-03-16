مكافأة وبدل وتأمين.. رابط التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف 2024م

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كشف صندوق التنمية الصناعية، عن استمرار التقديم في برامج تطوير الخريجين "برامج نخب للعام 2024م" المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات على النحو التالي:





رابط التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف 2024م



الشروط



المزايا المُقدمة للمرشحين



معلومات عن البرنامج



طريقة التقديم

