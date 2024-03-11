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مكافآت ورواتب مجزية.. الإعلان عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية

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مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت
أ أ
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أعلن مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة، عن بدء التسجيل في الدبلوم المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية العامة للعمل في إحدى الشركات الرائدة على النحو التالي:

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شروط برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - أن لا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
3 - لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.
4 - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
5 - أن يكون المتقدم باحث عن العمل ولا يعمل حاليًا لدى أي جهة.
6 - أن لا يكون طالبًا منتظمًا في إحدى المؤسسات التعليمية.

المزايا

- تأمين طبي.
- تدريب نوعي ومتطور.
- مكافأة مجزية "2000" خلال فترة التدريب.
- تدريب مبتدئ بالتوظيف "براتب مجزي بعد التخرج".
- شهادة دبلوم معتمدة في السياحة والضيافة باعتمادات محلية وعالمية.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال تعبئة نموذج الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن البرنامج

وبرنامج دبلوم الضيافة المبتدئ بالتوظيف معتمد دوليًا ومحليًا، ومصمم لتطوير المهارات الأساسية للمتدربين للعمل بشغف في إدارة عمليات الضيافة بدءًا من فنون الطهي وعبر خدمات الطعام والمشروبات من خلال معايير علمية وعالمية.

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