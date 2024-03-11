مكافآت ورواتب مجزية.. الإعلان عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية

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أعلن مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة، عن بدء التسجيل في الدبلوم المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية العامة للعمل في إحدى الشركات الرائدة على النحو التالي:





شروط برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية



المزايا



طريقة التقديم



نبذة عن البرنامج

