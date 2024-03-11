مكافآت ورواتب مجزية.. الإعلان عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية

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أعلن مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة، عن بدء التسجيل في الدبلوم المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية العامة للعمل في إحدى الشركات الرائدة على النحو التالي:
شروط برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - أن لا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
3 - لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.
4 - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
5 - أن يكون المتقدم باحث عن العمل ولا يعمل حاليًا لدى أي جهة.
6 - أن لا يكون طالبًا منتظمًا في إحدى المؤسسات التعليمية.
المزايا-
تأمين طبي.
- تدريب نوعي ومتطور.
- مكافأة مجزية "2000" خلال فترة التدريب.
- تدريب مبتدئ بالتوظيف "براتب مجزي بعد التخرج".
- شهادة دبلوم معتمدة في السياحة والضيافة باعتمادات محلية وعالمية.