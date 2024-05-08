الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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مصرع ثلاثة ونجاة المالك بإعجوبة.. سيارة تقتحم محلا تجاريا بمدينة عربية

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حادث
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مشهدا غير متوقع لاقتحام سيارة لمحل بقالة في الحديدة لليمن ما أسفر عن مصرع عدة أشخاص .

سيارة تقتحم محلا بالحديدة:اضافة اعلان

وبحسب ما نشرته قناة الحدث فقد اخترقت سيارة جدار "بقالة" في الحديدة.
وأوضحت أن الحادث تسبب  في وفاة ثلاثة أشخاص وجرح رابع من أبناء محافظة عمران، بينما نجا صاحب البقالة من الموت بأعجوبة.

سيارة تقتحم محطة وقود:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس"، مشهدا صادما لسيارة تقتحم محطة وقود وتحدث خسائر بداخلها.
وبحسب ما تداوله مقطع الفيديو المتداول، فقد وقع الحادث داخل محطة وقود في حي النسيم بالرياض.
ويظهر الفيديو اقتحام سيارة لمحطة الوقود، حيث اصطدمت بإحدى ماكينات تعبئة البنزين مما تسبب في سقوطها بعد أن نزعت من مكان تثبيتها.
أيضا اصطدمت السيارة بمركبة أخرى كانت متوقفة داخل المحطة، وصعدت فوقها من الخلف مما تسبب في أضرار كثيرة بها.
فيما تجمع عدد من المتواجدين داخل المحطة بعد وقوع الحادث، وسكب البنزين على الأرض بسبب نزع الماكينة ، بينما آخرون يتابعون ما حدث للسيارات الأخرى التي تعرضت للاصطدام.

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